Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Mann vor Gericht: Hat ein Vertreter bei einem Bausparvertrag betrogen?

Nördlingen

Bausparvertrag: Hat ein Vertreter die Unterschriften zweier Senioren gefälscht?

Vor dem Nördlinger Amtsgericht steht ein Mann, dem ein besonderes Verbrechen zur Last gelegt wird. Er streitet dies aber ab.
Von Matthias Link
    • |
    • |
    • |
    Ein besonderer Fall der Urkundenfälschung ist vor dem Nördlinger Amtsgericht verhandelt worden.
    Ein besonderer Fall der Urkundenfälschung ist vor dem Nördlinger Amtsgericht verhandelt worden. Foto: Wolfgang Widemann

    Ein Handelsvertreter hat sich vor dem Amtsgericht wegen Urkundenfälschung und versuchten Betrugs verantworten müssen. Er hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt. Darin warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, im August vergangenen Jahres mehrere Unterschriften eines über 80-jährigen Ehepaars aus einem Dorf im Landkreis Donau-Ries gefälscht zu haben. Damit habe der Vertreter einen alten Bausparvertrag aufgelöst und die Summe entgegen dem Willen der Senioren in einem neuen Bausparvertrag über 100.000 Euro angelegt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden