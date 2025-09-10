Bausparvertrag: Hat ein Vertreter die Unterschriften zweier Senioren gefälscht?

Ein Handelsvertreter hat sich vor dem Amtsgericht wegen Urkundenfälschung und versuchten Betrugs verantworten müssen. Er hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt. Darin warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, im August vergangenen Jahres mehrere Unterschriften eines über 80-jährigen Ehepaars aus einem Dorf im Landkreis Donau-Ries gefälscht zu haben. Damit habe der Vertreter einen alten Bausparvertrag aufgelöst und die Summe entgegen dem Willen der Senioren in einem neuen Bausparvertrag über 100.000 Euro angelegt.

