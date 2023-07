Marktoffingen lässt seine Feuerwehr zum Jubiläum hochleben

Zahlreiche Helferinnen und Helfer sorgen für reibungslosen Festbetrieb zum 150-jährigen Bestehen der Marktoffinger Wehr. Beim Essen hilft die ganze Gemeinde.

Blumenschmuck, Girlanden und Fahnen säumten die Straßen und Häuser Marktoffingens anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr. Während des viertägigen-Festbetriebes waren täglich mehr als 100 Helferinnen und Helfer im Einsatz mit Unterstützung der örtlichen Vereine. Der Jubelverein verzichtete auf einen Caterer, die Küche wurde selbst übernommen. Rund 800 Küchle wurden für das Fest gebacken, die zum Verkauf standen. Aus dem Dorf wurden über 100 Kuchen für das Jubiläum gespendet. Der Vorstandsvorsitzende der Marktoffinger Feuerwehr, Andreas Mayer, war „überwältigt von der Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft“.

Er erklärte im Gespräch mit der Redaktion, dass der Aufbau und die Vorbereitungen für das Festwochenende reibungslos abliefen. „Das Zelt stand quasi in Rekordzeit.“ Grund dafür waren die rund 80 Helfer, die am Ulrichsberg in Marktoffingen mit anpackten. „Das zeugt von Zusammenhalt“, schwärmte Mayer.

Jubiläum der Marktoffinger Feuerwehr begann am Donnerstag

Bereits am Donnerstag fiel der Startschuss für die Jubiläumsfeier mit einem Festumzug zum Zelt und anschließendem Bieranstich durch Schirmherr Herbert Oettle. Die Festdamen rundeten den Abend mit einem Tanz ab. „Das war ein super Start“, sagte Mayer.

„Mein persönliches Highlight bei diesem Jubiläumswochenende: Wir haben die Älteren und die Jüngeren zusammengebracht. In der Wehr ist ein Komplettpaket vertreten, genau das wollten wir als Verein sowie Festausschuss erreichen“, schilderte er. Auch dass der langjährige Kommandant Herbert Oettle als Schirmherr des Festes fungierte, freute den Vorsitzenden.

Grundschule Marktoffingen mit Singspiel zum 150-Jährigem Bestehen

Die 16-jährige Rosalie Meyer, die eine von 17 Festdamen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren ist, erklärte, dass auch sie zu einer „richtigen Gemeinschaft" geworden seien. In den vergangen vier Monaten haben sich die Mädchen zweimal wöchentlich zur Tanzprobe getroffen und an Wochenenden anderen Feuerwehrfesten einen Besuch abgestattet. „Wann hat man schon mal die Chance eine Festdame zu sein? Das ist schon eine Ehre, wenn man das Dorf und die Feuerwehr repräsentieren darf“, ergänzte eine andere Festdame.

Am Freitagvormittag veranstaltete die Grundschule Marktoffingen ein Singspiel, darauf folgte eine Einlage des örtlichen Kindergartens vor zahlreichen Familien im Festzelt. Zum Abschluss des Tages spielte die Cover Rock Band „Lost Eden“.

Viele Besucher waren in Marktoffingen vor Ort

Am Samstag ging es los mit dem Sternmarsch zum Festzelt. Schirmherr Herbert Oettle wurde von der Trachtenkapelle Marktoffingen, den Festdamen und den Feuerwehrmitgliedern zu Hause abgeholt. Auf dem Weg zum Festzelt spielte die Kapelle zahlreiche Lieder, außerdem komplementierte die Patenwehr aus Minderoffingen und die Freiwillige Feuerwehr aus Fremdingen den Zug. Dorfbewohnerinnen und -bewohner jubelten den Marsch-Mitgliedern zu.

Im Festzelt angekommen, wurden sie nicht nur von der Rieser Trachtenkapelle aus Unterschneidheim empfangen, sondern auch von unzähligen Besucherinnen und Besuchern. Dazu zählte auch Familie Laur aus Lippach. „Wir kennen einige Wehrmitglieder aus Hülen, die beim Festumzug mitlaufen.“ Die Kinder seien jedoch zu ungeduldig gewesen, und wollten unbedingt schon früher die Feuerwehrmänner sehen. „Toll, was hier auf die Beine gestellt wurde. Das verdient allerhöchsten Respekt“, betonten Martin und Regina Laur.

Der Höhepunkt des Festwochenendes war der Festumzug am Sonntag durch das Dorf mit über 100 teilnehmenden Vereinen, darunter auch einige aus dem benachbarten Baden-Württemberg.