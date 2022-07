Plus In Megesheim findet das dreitägige Zeltlager der Jugendfeuerwehren statt. 304 Jugendliche legen die Prüfung zur deutschen Jugendleistungsspange ab.

Feuerwehrautos, Schläuche, dutzende Helme sowie Feuerwehruniformen waren am Wochenende auf dem "Krater bebt"-Gelände in Megesheim zu sehen. Der Grund dafür war das Zeltlager der Jugendfeuerwehren, das zum 29. Mal stattfand. 304 junge Menschen aus dem Landkreis Donau-Ries stellten sich der Prüfung für die höchste Auszeichnung, die es für Jugendfeuerwehren gibt.