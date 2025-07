Fußwallfahrt von Megesheim nach Eichstätt

Kürzlich lud der Pfarrgemeinderat Megesheim zur alljährlichen Fußwallfahrt nach Eichstätt ein. 25 Pilgerinnen und Pilger aus Megesheim und den umliegenden Ortschaften machten sich frühmorgens um vier Uhr auf den rund 50 Kilometer langen Weg in die Bischofsstadt. Pfarrvikar Robert Willmann spendete den Reisesegen, bevor die Gruppe ihre spirituelle Wanderung antrat. Bei hochsommerlichen Temperaturen bewältigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die anspruchsvolle Strecke mit großer Ausdauer und Gemeinschaftsgeist. Eine stärkende Frühstückspause wurde etwa auf halber Strecke bei der Familie Opitz in Langenaltheim eingelegt. In Eichstätt angekommen, feierten die Wallfahrer gemeinsam mit Pfarrvikar Willmann eine Andacht im Dom am Grab des heiligen Willibald – ein besonderer spiritueller Höhepunkt der Wallfahrt. Nach der Rückkehr nach Megesheim klang der Tag in gemütlicher Runde im Gasthaus "Zum Hirsch" aus. Die Fußwallfahrt erwies sich erneut als eindrucksvolles Zeichen gelebten Glaubens und gemeinschaftlicher Verbundenheit.

