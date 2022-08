Geldkassette von Megesheimer Motorradfreunden gestohlen

In Megesheim gibt es bei einer Wetterschutzhütte einen Kühlschrank mit Geldkassette. Diese wurde gestohlen, die Polizei sucht Zeugen.

Bei einer Wetterschutzhütte nördlich von Megesheim ist eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag entwendet worden. Die Tat ereignete sich am vergangenen Samstag zwischen 9 und 18.30 Uhr. Dort ist laut Polizeibericht von den Motorradfreunden Megesheim ein Kühlschrank mit Getränken aufgestellt, an dem sich jeder bedienen und den Getränkepreis in die Geldkassette entrichten kann.

Vormittags seien am Tatort zwei Mofafahrer gesehen worden, die als mögliche Täter infrage kommen sollen. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (AZ)