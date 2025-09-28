Wenige Frauen in den Kommunalparlamenten: Neue Initiative will das ändern

Dass Frauen sich aufstellen lassen und andere Frauen diese Kandidatinnen auch wählen – das wünschen sich die Initiatorinnen der parteiübergreifenden Initiative „Mehr Frauen in die Räte“. Der Hintergrund: Frauen sind in den kommunalen Parlamenten in Bayern eine Minderheit. Nur drei der 44 Bürgermeister im Landkreis Donau-Ries sind Frauen. In vier Rieser Gemeinderäten ist keine Frau vertreten. Und wenn es Frauen in den Gemeinderäten gibt, sind es meist Einzelkämpferinnen. Initiiert wurde die Initiative „Bavaria ruft“ von Ilse Aigner, CSU-Politikerin und Präsidentin des Bayerischen Landtags, und Katharina Schulze, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen. Es ist ein parteiübergreifender Ansatz, das zeigte sich am Samstag auch bei einer Veranstaltung der Initiative in Möttingen.

Die erste Gesprächsrunde bildeten Eva Lettenbauer, Mitglied im Landtag und Landesvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen, die stellvertretende Landrätin Claudia Marb (CSU), Claudia Müller (SPD), Kreis- und Stadträtin aus Harburg, und die Kreisrätinnen Eva Münsinger (Die Grünen) und Barbara Geppert (Frauenliste). Die zweite Runde bestritten die drei Bürgermeisterinnen: Karin Bergdolt (Mönchsdeggingen), Petra Eisele (Ederheim) und Petra Riedelsheimer (Tagmersheim). Die Moderation lag in den Händen von Regina Thum-Ziegler (Frauenliste).

So sollen bei der Kommunalwahl 2026 mehr Frauen gewählt werden

Verhindert die typische Frauenrolle, dass man sich politisch engagiert? Die Notwendigkeit, sich um die Kinder zu kümmern? Mag sein, aber es gebe auch die Möglichkeit, mit Kindern politisch aktiv zu sein. Darauf verwies nicht nur Ursula Kneißl-Eder, eine der Zuhörerinnen. Wichtig und Voraussetzung, so Petra Eisele, seien die familieninternen Absprachen. „Politik und Gleichberechtigung beginnen zu Hause.“ Auch die Wahl des Spielzeugs sollte man überdenken, denn viel zu oft sei es geschlechtsspezifisch und würde Rollen schon früh festlegen. Außerdem sollte die Erziehung zur Demokratie in der Schule verstärkt werden, warb Karin Bergdolt.

Ist die zeitliche Belastung für Gemeinde- und Kreisräte zu hoch? Nein, denn Sitzungen würden nicht wöchentlich stattfinden. Die Vorbereitung auf die Sitzung dauere etwa zwei bis vier Stunden, wenn man gewissenhaft sei. Und falls die Sitzungen ausufern, weil die Sitzungsführung des Bürgermeisters zu lasch sei, müsse man eben mit ihm sprechen. Auch die Vergütung für ihr politisches Amt wurde von den aktiven Frauen als „in Ordnung“ befunden. Es gebe für Räte Pauschalen und Entschädigungen, wenn man Sonderaufgaben übernehme. Etwa 1000 Euro im Jahr steuerfrei kämen schon zusammen. Und auch wenn es nicht so klingt, habe das Ehrenamt für Bürgermeister aus ihrer Sicht auch Vorteile, nämlich eine größere zeitliche Freiheit, so Petra Eisele.