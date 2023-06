Merzingen

vor 33 Min.

Feuerwehr Merzingen feiert 125. Geburtstag: Das ist am Festwochenende geboten

125 Jahre – das feiert die Freiwillige Feuerwehr in Merzingen bei Mönchsdeggingen Anfang Juli.

Plus In Merzingen wird am ersten Juliwochenende das 125-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr zelebriert. Die Vorbereitungen waren schwierig bis dramatisch.

Von Ann-Kathrin Wanger Artikel anhören Shape

Die Merzinger feiern am kommenden Wochenende, am 1. und 2. Juli, das 125-jährige Bestehen ihrer freiwilligen Feuerwehr. Die zählt derzeit rund 22 aktive Mitglieder. Das kleine Dorf mit rund 80 Einwohnern, ein Ortsteil von Mönchsdeggingen, stand vor einigen Herausforderungen, um die Festlichkeiten auf die Beine zu stellen. Ein Todesfall überschattete die Planungen.

Erst seit rund einem Jahr bereite man die Feier vor, berichtet Festausschuss-Vorsitzender und Vorsitzender der Wehr, Fabian Zach. Man habe sich jedoch noch rechtzeitig in den Kalender des Kreisfeuerwehrverbands Donau-Ries eingetragen, in dem die aktiven Wehren ihre Feste angeben, sodass sich möglichst keine Feiern überschneiden. Für den Festausschuss, bestehend aus zwölf Mitgliedern, war es schwierig, die Rahmenelemente wie ein geeignetes Zelt, die passende Musik und Essen zu organisieren. Letztlich habe man einen DJ gefunden, außerdem ein großes Zelt, in dem bei schlechtem Wetter alle Besucherinnen und Besucher einen Platz finden, und einen Caterer organisieren können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen