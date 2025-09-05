Michael Dinkelmeier tritt für die Freien Wähler als Landratskandidat an

Michael Dinkelmeier (30), Verwaltungsfachwirt und Führungskraft im Landratsamt Donau-Ries, tritt bei der Landratswahl am 8. März 2026 als Kandidat der „Freien Wähler“ an, wie die Partei in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Der gebürtige Wemdinger bringe 14 Jahre Verwaltungserfahrung mit, sei kommunalpolitisch im Stadtrat aktiv und engagiere sich seit vielen Jahren ehrenamtlich. Mit seiner Kandidatur verfolgt Michael Dinkelmeier das Ziel, den Landkreis Donau-Ries als lebenswerte Heimat zukunftsfähig weiterzuentwickeln – mit einer modernen, bürgernahen Verwaltung, die auf Dialog setzt, Herausforderungen aktiv angeht und über Parteigrenzen hinweg tragfähige Lösungen für die Menschen vor Ort schafft. „Ich stehe für Fortschritt, Dialog und eine Verwaltung, die für die Menschen da ist“, so Dinkelmeier in der Mitteilung. Sein Ziel: Ein starker, lebenswerter Landkreis Donau-Ries, der Herausforderungen aktiv angeht – mit einem Landrat, der präsent, ansprechbar und lösungsorientiert ist.

Persönliche Unterstützung erhält Dinkelmeier von Minister Fabian Mehring: „Michael Dinkelmeier trägt das Donau-Ries im Herzen und hat die Zukunft seiner Heimat fest im Blick. Er ist ein ausgewiesener Verwaltungsfachmann, kennt das Landratsamt wie seine Westentasche und ist in der heimischen Kommunalpolitik sowie im Ehrenamt der Region bestens vernetzt. Ich halte ihn für eine exzellente Persönlichkeit, um das Donau-Ries und seine Menschen als neuer Landrat in eine gute Zukunft zu führen“, so Bayerns Digitalminister und Freie-Wähler-Bezirksvorsitzender.

Michael Dinkelmeier tritt als Landratskandidat für die Freien Wähler an

Michael Dinkelmeier kennt das Landratsamt von Grund auf: Seit seiner Ausbildung 2011 ist er dort tätig, seit 2022 leite er ein Team mit 27 Mitarbeitenden. Seine berufsbegleitende Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt sowie seine Mitarbeit in der Führungsgruppe Katastrophenschutz würden seine fachliche Kompetenz unterstreichen – insbesondere im Krisenmanagement. Erfahrung in der Bewältigung von Krisen sowie die Arbeit von Einsatz- und Rettungskräften kennt Dinkelmeier bestens und wirkt bereits jetzt im Führungsstab Katastrophenschutz mit. Im Fokus stehen für Dinkelmeier eine moderne digitale Verwaltung sowie auch weiterhin der persönliche Zugang zu den Verwaltungsdienstleistungen vor Ort für alle Generationen, ein starker Katastrophenschutz, verlässliche medizinische Versorgung, die Ehrenamtsförderung, die Stärkung des Landkreises als leistungsfähiger Wirtschaftsstandort sowie die gezielte Förderung der Bildungslandschaft – insbesondere durch den Ausbau und die Sanierung der Berufs- und Fachschulen.

„Ich komme aus sehr intensiven Bereichen mit Publikumsverkehr. Ich weiß, wo der Schuh drückt und was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, was sie erwarten und wo wir als Verwaltung unseren Bürgerservice noch weiter ausbauen können“, so Dinkelmeier. Den Menschen zuhören, sich den Problemen und Wünschen annehmen und gemeinsam nach pragmatischen Lösungen suchen, zeichne ihn aus. „Ich sehe mich als Landrat für alle, über Parteigrenzen hinweg sowie als verlässlicher Partner für unsere 44 Kommunen“, sagt Dinkelmeier. Kommunalpolitik funktioniere schließlich nur, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe begegne, aktiv zuhöre, für ihre Anliegen offen sei und stets den Dialog suche. „Mir ist es besonders wichtig, die Sachthemen unserer Zeit anzupacken und keine Parteipolitik zu betreiben“.

Dinkelmeier ist seit 2024 Kreisvorsitzender der Freien Wähler im Landkreis Donau-Ries

Seit 2020 ist Michael Dinkelmeier Mitglied des Wemdinger Stadtrats und seit 2024 Kreisvorsitzender der „Freien Wähler“ im Landkreis Donau-Ries. Er engagiere sich in mehreren Ausschüssen und bringe Anliegen aus der Region im Arbeitskreis „Innere Sicherheit“ direkt auf Landesebene ein. Dinkelmeier ist zudem Bezirksvorsitzender der „Jungen Freien Wähler“ Schwaben, stellvertretender Vorsitzender der PWG Wemding und Mitglied der PWG Donau-Ries. Der Landratskandidat sei tief im Ehrenamt verwurzelt: Als Pressesprecher der Kreiswasserwacht Nordschwaben und Wasserwacht Wemding, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats in seiner Wemdinger Heimatpfarrei „St. Emmeram“, Mitglied der Luftrettungsstaffel Bayern (Stützpunkt Genderkingen) sowie Mitglied zahlreicher Vereine.

In den kommenden Monaten will Dinkelmeier laut der Mitteilung vor allem eines: Rausgehen, vor Ort bei den Menschen sein, zuhören, Anliegen und Ideen aufnehmen sowie bei den Bürgerinnen und Bürgern für deren Vertrauen werben.