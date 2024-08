„Immer wieder sonntags“ heißt es für Michael Thum aus Niederaltheim am 11. August. Dann geht für den 32-Jährigen ein großer Traum in Erfüllung. Er darf an der Sommerhitparade der beliebten Schlagershow, die Stefan Mross in der ARD moderiert, teilnehmen.

