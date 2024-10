Holzscheit geworfen: Frau wegen mehrfacher Körperverletzung verurteilt

Eine Frau mittleren Alters, wohnhaft im Ries, ist am Montag vor Gericht gestanden, weil sie eine Bekannte mehrfach körperlich verletzt haben soll. Laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft sollen sich die Vorfälle wie folgt zugetragen haben: Im Mai 2023 gegen halb elf Uhr abends befanden sich die beiden in einer Wohnung, als es zum Streit kam und die Angeklagte ein Holzscheit auf die Bekannte warf. Sie traf sie damit am Oberschenkel, wodurch die Geschädigte laut Staatsanwaltschaft Schmerzen erlitt. Anschließend habe die Angeklagte die Bekannte auf eine Eckbank gedrängt und sie fünfmal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Verletzungen, die dadurch entstanden: eine verletzte Nase, eine Schwellung und eine sechs Millimeter große Wunde an der Lippe sowie Schwellungen im Gesicht.

