Gemeinsam Brot backen: Neuer Holzofen in Minderoffingen

Seit drei Jahren ist Martina Seefried im Minderoffinger Pfarrgemeinderat und seit dieser Zeit treibt sie der Gedanke um, wie sie die Menschen in ihrer Gemeinde wieder mehr zusammenbringen könnte. Es ging ihr dabei nicht allein um den Kirchenbesuch. Sondern sie fasste ihren Plan sehr viel weiter. „Was müssen wir im Dorf tun, was können wir ins Dorf bringen, um wieder etwas mehr Gemeinschaftsgefühl zu bekommen?“, fragte sie. Seefried will damit in keiner Weise die Arbeit und den Zusammenhalt in den Vereinen schmälern: „Ich denke vielmehr an die Mitbürger, die in keinem Verein sind und trotzdem zur Gemeinde gehören.“ Über die Fantasie des Gemeinsam-ums-Lagerfeuer-Sitzens kam ihr die Idee zu einem Gemeinschaftsbackofen.

