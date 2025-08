Misslungenes Auspark-Manöver in Bopfingen: Vierstelliger Schaden

Eine Autofahrerin hat in Bopfingen beim Ausparken einen Schaden in vierstelliger Höhe verursacht. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am vergangenen Dienstag auf einem Parkplatz in der Aalener Straße. Die 85-jährige Toyota-Fahrerin übersah beim Rückwärts-Ausparken einen von links kommenden VW einer 72-Jährigen. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. (AZ)

