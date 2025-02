Dieser Truck soll helfen, Arbeitsunfälle bei Varta zu vermeiden

Mit einem Zischen geht die Stahlwolle in der Schale in Ralf Präkels Händen in Flammen auf. Er selbst ist gegen das Feuer mit Arbeitshandschuhen, Arbeitsjacke und Laborbrille geschützt. Den Stahl hat er soeben mit einer Batterie entzündet. Damit will Präkels demonstrieren, wie einfach so ein kleines Feuerchen entsteht. Wie ein Chemielehrer hält er bei jedem Zwischenschritt das Objekt seines Experiments in die Höhe, damit auch die Varta-Mitarbeitenden in den hinteren Reihen folgen können. „Für Batterien sind Sie ja die Spezialisten“, erklärt er seinem Publikum. „Aber es ist keine von Ihren Batterien“, fügt er mit einem Grinsen hinzu. „Die von der Konkurrenz brennen halt besser“, sagt einer der Zuhörerinnen und Zuhörer im Arbeitsoverall. Er erntet Gelächter. Ralf Präkels hält seine Experimente derzeit in einem Truck auf dem Firmengelände von Varta in Nördlingen ab.

