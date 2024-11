Bei Bürgerversammlungen haben alle Menschen, die in einer Gemeinde wohnen, die Möglichkeit, Fragen an den Chef des Rathauses zu stellen. Oder - wie in Mönchsdeggingen - an die Chefin: Bürgermeisterin Karin Bergdolt hält derzeit in allen Ortsteilen die Versammlungen ab. Nach Ziswingen und Merzingen stand jetzt Schaffhausen auf dem Programm.

