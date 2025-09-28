Elternabend in der Kita Sonnenschein in Mönchsdeggingen:

Rund 25 Elternteile folgten der Einladung zum Elternabend in die Kita Sonnenschein. Mit dabei waren auch der Träger, vertreten durch Herrn Pfarrer Friedrich Martin von der Evangelischen Kirchengemeinde Mönchsdeggingen, die Kita-Geschäftsführerin Sabrina Guthmann vom Evangelischen Verwaltungszweckverband sowie die 3. Bürgermeisterin Birgit Kellner als Vertreterin der Gemeinde Mönchsdeggingen. Gemeinsam mit dem Kita-Team blickten alle auf eine besondere Zeit zurück: 17 Monate lang wurde das Team von Isabella Salger, Fachkraft für pädagogische Qualitätsbegleitung vom Evangelischen Kita-Verband, begleitet. Für einen lebendigen Einstieg in den Abend sorgte ein Koffer voller Gegenstände, aus dem sich jeder Teilnehmer einen aussuchen und erzählen durfte, welche Erinnerung er mit seiner Kindheit damit verbindet. So wurde das Thema „Qualität in der Kita“ auf persönliche Weise eröffnet. Im Anschluss erläuterte Salger kurz, was PQB bedeutet und stellte vier zentrale Begriffe vor, die den Ansatz prägen: Selbstbestimmung, Kompetenzzuspruch, Anbindung und Selbstwirksamkeit. Die pädagogische Qualitätsbegleitung (PQB) ist ein landesweites freiwilliges Angebot, das Kindertagesstätten dabei unterstützt, ihre Arbeit kritisch zu reflektieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Fachkräfte wie Isabella Salger begleiten den Prozess in Form von Teamberatungen und Coaching. Sie stehen dem Kita-Team beratend zur Seite, geben wertvolle Impulse für den pädagogischen Alltag und helfen, gute Ideen nachhaltig im Kita-Alltag zu verankern. Als Höhepunkt des Abends erhielt das Kita-Team ein Zertifikat, das die hohe Qualität der pädagogischen Arbeit bescheinigt. Der Träger betonte dabei, wie stolz er darauf sei, eine Einrichtung mit solch engagierten Fachkräften in der Gemeinde zu haben. Der begeisterte Applaus der Eltern machte deutlich: Hier sind die Kinder bestens aufgehoben.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!