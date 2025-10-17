Festjahr erfolgreich abgeschlossen

Der Rückblick auf das vergangene Festjahr stand im Mittelpunkt der diesjährigen Jahreshauptversammmlung der Freiwilligen Feuerwehr Mönchsdeggingen zu der Vorsitzender Markus Schäble viele Mitglieder begrüßen durfte. Ein ganz besonderer Gruß galt Bürgermeisterin Karin Bergdolt und den Ehrenmitgliedern. Schriftführer Marius Gröninger trug zu Beginn seinen Jahresbericht vor. Den Berichten des Kommandanten und des Atemschutzbeauftragten war zu entnehmen, dass neben den monatlichen Übungen eine ganze Anzahl von Einsätzen abgeleistet werden musste. Jugendwart Mike Berndorfer informierte im Anschluss über die Arbeit mit der Jugendgruppe. Einen ausführlichen Kassenbericht legte Kassier Lukas Rühl vor. Voller Spannung wurde von den Mitgliedern der positive Abschluss des Jubiläumsfestes vernommen. Von den Kassenprüfern wurde dem Kassier eine ordentliche Kassenführung bescheinigt.

Bei ihrem Grußwort bedankte sich Bürgermeisterin Bergdolt für das ehrenamtliche Engagement der Wehr. Ganz besonderes Lob galt dem Vorstand und dem Festausschuss für das äußerst gelungene Feuerwehrfest. Mit einer Zusammenfassung der Jubiläumsfeier setzte Vorsitzender Schäble die Tagesordnung fort. Das Bestreben des Festausschuss auf ein schönes und gemütliches Fest unter Freunden konnte vollends verwirklicht werden. Allen Mitgliedern, Helfern und Gästen bleibt ein schönes Fest in Erinnerung.

Nach dem Ausblick auf das Jahr 2026 kam Markus Schäble zum Schluss der Versammlung und bedankte sich bei der Gemeinde für die stetige Unterstützung. Mit Dank an alle Feuerwehrangehörigen, den Vorstand und dem Festausschuss für das aufgebrachte Engagement beschloss er den offiziellen Teil und wünschte allen einen schönen Abend.

