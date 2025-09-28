Fitte Kita - Kinder in Mönchsdeggingen

Die Kindergartenkinder der evangelischen Kita Sonnenschein durften im Sommer gleich zweimal die Knaxiade erleben: Im Juni turnten sie gezielt in altershomogenen Kleingruppen in ihrer „Bewegungsbaustelle“ an verschiedenen abwechslungsreichen Stationen. Ende Juni durften sie sich dann ganz stolz ihre Urkunde und ihre rote Medaille bei Herrn Weng von der Sparkasse abholen. Besonders toll war natürlich, dass die Mamas und Papas bei der Urkundenverleihung mit dabei waren und mit tatkräftigem Applaus das Erlebnis abgerundet haben. Die Sonnenstrahlen- und Regenbogenkinder sagen Danke!

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!