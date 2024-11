Generalversammlung FFW Mönchsdeggingen

Die Vorschau auf das Festjahr 2025, Neuwahlen und eine Satzungsneufassung standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammmlung der FFW Mönchsdeggingen zu der Vorsitzender Markus Schäble viele Mitglieder begrüßen konnte. Im Anschluss folgten der Jahresbericht von Schriftführer Friedrich Gehring, der Bericht des Kommandanten und des Atemschutzbeauftragten. Im Bericht des Jugendwartes Mike Berndorfer wurde über die Arbeit mit der Jugendgruppe informiert. Einen ausführlichen Kassenbericht legte Kassier Erich Meyer vor. Bei ihrem Grußwort bedankte sich Bürgermeisterin Karin Bergdolt für das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehr. Kreisbrandmeister Ulrich Roser überbrachte die Grüße der Kreisbrandinspektion. Im Anschluss an die Grußworte standen die Neuwahlen des Vorstands und der Kommandanten an. Es wurde die Vereinsführung einstimmig in Ihrem Amt bestätigt, 1. Vorsitzender und Kommandant bleibt Markus Schäble, Stellvertreter und 2. Kommandant Patrick Schick. Ebenfalls im Amt bleiben die Beisitzer Friedrich Schäble, Stefan Liedtke und Manuel Stadelmeier. Zwei tragende Säulen des Vereins sind nicht mehr zur Wahl angetreten. Wohlverdient gehen Schriftführer Friedrich Gehring nach über 36 Jahren Tätigkeit und Kassier Erich Meyer nach über 34 Jahren Dienst im Verein in ihren Ruhestand. Als Nachfolger neu gewählt wurden Schriftführer Marius Gröninger und Kassier Lukas Rühl. Mit einem Ausblick auf das Jahr 2025 setzte Vorsitzender Schäble die Tagesordnung fort. Bereits am 29. März 2025 beginnt das Festjahr mit einem Festakt in der Turnhalle der Schule. Als weiterer Höhepunkt gilt der Auftritt der Band „Django3000“, sie machen den Auftakt zum Fest vom 16. bis 18. Mai 2025. Den Höhepunkt dazu bildet der Sonntag mit einem großen Festumzug. Mit dem Dank an alle Feuerwehrangehörigen, den Vorstand und den Festausschuss für das gute und aktive Wirken beendete Markus Schäble den offiziellen Teil der Versammlung.

