Fitnesskette zieht in früheres Lebensmittelgeschäft in Mönchsdeggingen ein

Plus Der Mönchsdegginger Gemeinderat stimmt einem neuen Feuerwehrfahrzeug zu. Außerdem gibt es gute Nachrichten für Fitnessfreunde.

In der Gemeinde Mönchsdeggingen tut sich etwas. Nachdem vor einiger Zeit der einzige Lebensmittelladen der Gemeinde geschlossen wurde, werden nicht nur die Pläne für einen Dorfmarkt konkreter. Auch die Räume des früheren Geschäfts sollen wieder belebt werden. In der jüngsten Sitzung ging es somit unter anderem um die Pläne der Fitnesskette.