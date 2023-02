Neues Fahrzeug für die Wehr, neue Spielgeräte für die Kinder

Plus Im Mönchsdegginger Gemeinderat geht es um mehrere Investitionen. Der Festplatz soll rechtzeitig zum "Spiel ohne Grenzen" saniert werden.

Der Mönchsdegginger Gemeinderat hat beschlossen, ein neues Feuerwehrfahrzeug für die örtliche freiwillige Feuerwehr zu kaufen. Das jetzige Fahrzeug sei in die Jahre gekommen, erklärte Kommandant Markus Schäble, der dem Gemeinderat das angestrebte Mittlere Löschfahrzeug (MLF) vorstellte. Dieses bietet der Feuerwehr – neben vielen anderen Neuerungen – vor allem ein größeres Fassungsvermögen des Wassertanks, eine Einbau-Pumpe und ein Einbau-Notstromaggregat.