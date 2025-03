Mönchsdeggingen verfolgt mit „Innen vor außen“ nachhaltige Entwicklungsstrategien

Viele Themen, die der Gemeinderat Mönchsdeggingen jüngst diskutierte, lassen sich unter „Entwicklung der Gemeinde“ zusammenfassen. So wurde beispielsweise in nicht-öffentlicher Sitzung der Erbbaurechtvertrag für das Grundstück in Ziswingen genehmigt, auf dem die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ihr Katastrophenschutzeinsatzzentrum errichten wird. Auch das Almarin soll als Veranstaltungsort weiterentwickelt werden. Die Anschaffung von Absperrungen für den Beckenrand wurde beschlossen.

„Innen vor außen“ ist das Leitmotto der Entwicklung der Gemeinde und ihrer Ortsteile. Es werde strengere Prüfungen geben, wenn neue Baugebiete erschlossen werden sollen, erläuterte Bürgermeisterin Karin Bergdolt. Ein Ziel ist es, dem Flächenverbrauch entgegen zu wirken und zunächst Brachen, Baulücken und Leerstände innerhalb der Gemeinden zur Bebauung zu nutzen. Es gebe hier noch nicht erledigte Aufgaben, so Bergdolt, wie etwa die konkrete Ansprache der Eigentümer von nichtgenutzten Flächen in der Gemeinde. Positiv sei festzuhalten, so das Gremium, dass es bereits eine Vielzahl an Initiativen gebe, die der Entwicklung der Gemeinde dienten: dazu gehörten beispielsweise die Erstellung der Konzepte für städtebauliche und ländliche Entwicklung (ISEK und ILEK). Um weiteren Zugriff auf Fördermittel zu erhalten, beschloss der Gemeinderat, sich an der Förderinitiative „Innen vor Außen“ unter Führung durch das Amt für ländliche Entwicklung (AELF) zu beteiligen. Zwingend notwendig sei dazu auch ein sogenannter Vitalitäts-Check, so Bergdolt auf Nachfrage. Das ist ein datenbankgestütztes Analyseinstrument, mit dem „die bauliche, funktionale und soziale Situation als Basis für Dorferneuerung, Gemeindeentwicklung sowie Prozesse der Integrierten Ländlichen Entwicklung erfasst wird“, informiert dazu die Seite Flächensparoffensive Bayern. Der Check müsse allerdings nicht sofort erfolgen, da man schon jetzt sehr viel für die Entwicklung der Gemeinde tue. In den Ortsteilen sahen deren Vertreter aber auch noch einigen Handlungsbedarf.

Windenergie: Mönchsdegginger Flächen nicht in Liste der Vorranggebiete

Der Planungsverband Region Augsburg hat die von Mönchsdeggingen angebotenen Flächen nicht in die Liste der Vorranggebiete für Windenergie aufgenommen. Ein Grund war Naturschutz, der andere ein nicht ausreichender Abstand zu Siedlungsgebieten. Da die Gemeinde am Ausbau von Windenergie weiterhin Interesse hat, wurde eine entsprechende Stellungnahme beschlossen.

Verbunden mit der Frage, ob alles bedacht sei, stellte Bürgermeisterin Bergdolt die geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2025 vor. Überraschungen gab es keine. Festgestellt wurde, dass die Kosten für den Anschluss an das entstehende Nahwärmenetz noch nicht enthalten sind. Nach der Beratung im Finanzausschuss wird der Haushalt in öffentlicher Sitzung beschlossen.