SV Wechingen verliert das entscheidende Spiel

In Mönchsdeggingen sehen 700 Zuschauer das Relegationsspiel gegen die SG Lutzingen/Unterliezheim. Warum der Sieg der Kesseltaler verdient war.

Der SV Wechingen hat es nicht geschafft und bleibt mindestens ein weiteres Jahr in der A-Klasse. Vor fast 700 Zuschauern in Mönchsdeggingen unterlagen die Rieser im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Kreisklasse der SG Lutzingen/Unterliezheim mit 1:3 (0:0). Der Spielort Mönchsdeggingen ist offensichtlich kein gutes Pflaster für Rieser Vereine, denn vor einem Jahr verlor die SG Birkhausen/Munzingen dort gegen den TSV Wittislingen und stieg aus der Kreisklasse ab.

In der ersten Halbzeit waren die hochkarätigen Chancen Mangelware, wenngleich die Spielgemeinschaft etwas schneller ins Spiel fand. SVW-Torwart Lukas Hertle war schneller am Ball als Patrick Öxler (10.) und ein erster Abschluss von Markus Dannemann flog weit drüber (12.). Die erste Ecke der Rieser gab es erst nach 19 Minuten, getreten von Simon Greiner und mit Unsicherheiten bei Torwart Sebastian Knötzinger.

Glanzparade von Wechingens Torwart Lukas Hertle

Eine Minute später dann auch die ersten Eckbälle für die SG, doch auch diese ließen die Zielgenauigkeit vermissen. Erstmals gefährlich wurde es erst nach einer halben Stunde bei einem Kopfballaufsetzer von David Thum. Aber auch die SG hatte durch Dennis Mantai eine gute Kopfballchance. Mantai war es auch, der SVW-Torwart Hertle zu einer Glanzparade zwang. Bei der anschließenden Ecke eine erste Unsicherheit bei Hertle, doch er bekam die Kugel im Nachfassen deutlich vor der Torlinie in seine Fänge. Mit einem Schuss von Öxler knapp über die Latte ging es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit war die deutlich aktionsgeladenere. Sie begann mit dem 1:0 durch Dennis Mantai, mit 17 Toren schon während der regulären Saison der torgefährlichste Spieler der SG (46.). Ein vorangegangenes Foul von Lukas Reiser blieb ungeahndet. Doch bereits elf Minuten später durfte auch der zahlreiche Anhang des SVW jubeln, als Simon Greiner elegant zum 1:1 traf. Dieses Tor läutete die beste Phase der Rieser ein. Einen Freistoß von Jochen Hertle entschärfte Torwart Knötzinger (61.), der auch bei einem Kopfball von Simon Greiner zur Stelle war (62.). Schließlich zielte der kurz zuvor eingewechselte Tom Hertle aus dem Lauf über das Tor.

Abwehrfehler bei Wechingen

Effektiver der Vizemeister der A-Klasse West 3, denn in der 67. Minute schloss Michael Hochstädter eine gelungene Kombination mit der erneuten Führung ab. Nur fünf Minuten später die Vorentscheidung mit dem 3:1 durch den eingewechselten Alexander Fritz. Torwart Hertle verhinderte eine höhere Niederlage, indem er einen Schuss von Andreas Hurler über die Latte lenkte (76.). Von den Riesern kam eigentlich nichts mehr. Philipp Dotzauer verlängerte einen Schuss von Tom Hertle, doch Torwart Knötzinger ließ sich kein zweites Mal bezwingen (86.). Schiedsrichter Lucas Trs (FC Langweid) verteilte an beide Mannschaften je zwei gelbe Karten. Der bereits gelbbelastete Franz-Georg Müller (SG) kam bei einem weiteren groben Foul straffrei davon. Fazit: Der Sieg der Spielgemeinschaft war verdient, weil sie die Abwehrfehler des SV Wechingen konsequent ausnützten. Die beiden in der Runde torgefährlichsten Spieler der Rieser, Axel Dürrwanger und Tom Hertle, hatten keinen einzigen Abschluss oder spielten nach eben erst überstandener Verletzung.

SV Wechingen: Lukas Hertle; Jochen Hertle, Löfflad, Eigner, Klier (ab 79. Haas), Grün, Daniel Dürrwanger, Thum (ab 60. Tom Hertle), Simon Greiner, Axel Dürrwanger, Johannes Greiner (ab 70. Dotzauer).