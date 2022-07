Wie sich Mönchsdeggingen ein Emissionsgutachten für das Baugebiet spart

Plus Der Gemeinderat Mönchsdeggingen hat das Baugebiet Ziswingen Nord auf den Weg gebracht. Zudem wird es künftig Geocaching in der Gemeinde geben.

Die Baustraße ist schon installiert, doch der Bebauungsplan für das Mönchsdegginger Baugebiet „Ziswingen Nord“ bedarf noch einer marginalen (so Bürgermeisterin Bergdolt) Änderung und daraus folgend eines Abwägungs-, Billigungs- und erneuten Auslegungsbeschlusses, um der Baugesetzgebung Genüge zu tun. Im Detail ging es lediglich zum einen um eine geänderte Zufahrtsregelung, zum anderen um ein im Raum stehendes Emissionsgutachten, das erforderlich gewesen wäre, sollte sich die ursprüngliche Baugrenze des Gebiets zu nahe an der Kreisstraße befinden.