Mähdrescher gerät in Brand: 50 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Mähdrescher ist am Freitag gegen 17.15 Uhr auf einem Feld bei Mörsbrunn in Brand geraten. Der Fahrer versuchte laut Polizeibericht zunächst, diesen mit mehreren Feuerlöschern selbst zu löschen. Nachdem dies erfolglos war, verständigte er die Feuerwehr. An dem Mähdrescher entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Oettingen, Maihingen, Heuberg, Pfäfflingen, Ehingen und Wechingen mit ca. 50 Mann. (AZ)

