Förderverein erhält großzügige Spende für die Hermann-Keßler-Schule in Möttingen

Der Förderverein der Hermann-Keßler-Schule in Möttingen, die gemeinsam mit der Schulvorbereitenden Einrichtung und der Heilpädagogischen Tagesstätte eine Säule der Lebenshilfe Donau-Ries bildet, durfte sich über eine Spende in Höhe von 750 Euro von den Wirtschaftsjunioren Donau-Ries freuen. Die Zuwendung kommt den Kindern zugute, die die Schule besuchen, und wird für deren Förderung in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Die Unterstützung durch Spendengelder ist für die Hermann-Keßler-Schule von großer Bedeutung, da nicht alle notwendigen Materialien und Aktivitäten über die regulären Mittel beschafft werden können. Die Spende ermöglicht es der Schule, zusätzliche Angebote zu schaffen, die den Schülerinnen und Schülern helfen, ihre individuellen Talente und Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Marco Kleebauer, 1. Vorsitzender der WJ Donau-Ries, berichtet: „Die diesjährige Spende stammt aus den Einnahmen des Projekts der Wirtschaftsjunioren, dem ‚Forum Junge Kunst‘. Dadurch wurden Spenden gesammelt und Sponsorengelder akquiriert. Die daraus resultierenden Mehreinnahmen wurden nun seitens der Wirtschaftsjunioren zur gezielten Unterstützung der Hermann-Keßler-Schule eingesetzt. Wir bedanken uns herzlich bei allen Sponsoren, Spendern sowie den vielen Künstlern und Helfern, die dieses Projekt ermöglicht haben.“ Erwin Seiler, Vorsitzender des Fördervereins der Hermann-Keßler-Schule, äußert sich dankbar: „Wir möchten uns herzlich bei den Wirtschaftsjunioren für ihre großzügige Unterstützung bedanken. Die Spende ist ein wertvoller Beitrag zu unserer Arbeit, und wir freuen uns auf einen weiterhin engen Austausch.“ Die Lebenshilfe Donau-Ries setzt sich für die Teilhabe und Förderung von Menschen mit Behinderungen ein. Die Hermann-Keßler-Schule spielt dabei eine wesentliche Rolle, indem sie Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen eine qualifizierte und individuelle Bildung bietet.

