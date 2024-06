Mit Bunsenbrenner gegen Unkraut: Thujahecke fängt Feuer

Beim Versuch, Unkraut mit dem Bunsenbrenner zu vernichten, gerät ein 84-Jähriger zu nahe an seine Thujahecke. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro.

Mit einem Bunsenbrenner hat ein 84-Jähriger in Möttingen am Montagvormittag versehentlich die Thujahecke in seinem Garten angezündet. Laut Polizeimeldung vernichtete der Mann am Montagvormittag sein Unkraut mit dem Gerät. Hierbei kam er einer Thujahecke zu nah, sodass sich diese entzündete. Der Mann versuchte die Hecke noch mit dem Gartenschlauch zu löschen, aber das gelang nicht. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Möttingen löschte den Brand, der sich bereits auf etwa zehn Meter ausgebreitet hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. (AZ)