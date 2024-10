Möttingen hat jetzt sein digitales Amt

Die Gemeinde Möttingen ist als „Digitales Amt“ ausgezeichnet worden. Bayerns Digitalminister Fabian Mehring überreichte die Auszeichnung kürzlich persönlich. Als „Digitales Amt“ dürfen sich bayerische Kommunen bezeichnen, welche mindestens 50 kommunale und zentrale Verwaltungsverfahren online anbieten können. Diese Kommunen erhalten vom Digitalministerium ein Schild mit der Aufschrift „Digitales Amt“, ein Online-Signet für Ihre Website und werden auf der Website des Ministeriums als digitale Vorreiter veröffentlicht.

Beim Festakt in Donauwörth erklärte Digitalminister Mehring: „Das Leben in Bayern ist zu schön, um seine Zeit auf Ämtern abzusitzen. Deshalb sollen die Menschen im Freistaat Bayern Behördengänge zu jeder Zeit und von überall aus digital erledigen können.“ Darum habe sein Ministerium „einen echten Turbo für die Verwaltungsdigitalisierung in Bayern gezündet“. Mit den „BayernPackages“ würde ein moderner Staat gestaltet werden, „der den Bürgerinnen und Bürgern in Form einer innovativen und bürokratiearmen Verwaltung begegnen wird“.

Behördengänge digital von zuhause aus

Über 400 Gemeinden, Städte, Landkreise und Bezirke in allen bayerischen Regionen agieren bereits als ‚Digitales Amt‘. Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das laut Mitteilung des Digitalministeriums, dass sie zahllose Behördengänge von nun an bequem digital – jederzeit und von überall – erledigen können..

Bürgermeister Böllmann betonte: „Dass die Gemeinde Möttingen ihr digitales Angebot weiter ausbauen wird, um den Bürgern den Alltag weiter zu erleichtern. Zudem wurde für den Gemeinderat und die Bürger das Ratsinformationssystem angeschafft, um digital zugreifen zu können.“