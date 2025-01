Sie soll sich in einer Jugendeinrichtung in Bopfingen verbarrikadiert und versucht haben, ihr eigenes Kind zu erstechen: Der Prozess gegen eine damals 33-jährige Frau wird von Donnerstag an am Landgericht Ellwangen verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau versuchten Mord an ihrer damals vierjährigen Tochter vor.

