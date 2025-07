Motorradfahrer stürzt bei Bopfingen und landet im Straßengraben

Ein Motorradfahrer ist zwischen Hohenberg und Bopfingen gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 18-Jährige am vergangenen Dienstag, gegen 18.20 Uhr, auf der L1070 in Richtung Bopfingen. In einer Linkskurve querte ein Hase die Fahrbahn, weshalb der Motorradfahrer eine Vollbremsung durchführte.

Dadurch stürzte er, schlitterte über die Fahrbahn und kam im Straßengraben zum Liegen. Der 18-Jährige verletzte sich dennoch nur leicht, am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. (AZ)