Motorradfahrer bei Überholmanöver schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Ehingen

Motorradfahrer kommt von Straße ab und schanzt über Graben: Mann wird schwer verletzt

Ein 63-Jähriger will zwischen Ehingen und Heuberg ein Auto überholen. Doch dieses Manöver geht schief. Rettungshubschrauber muss landen.
    Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall zwischen Ehingen und Heuberg schwer verletzt.
    Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall zwischen Ehingen und Heuberg schwer verletzt. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild)

    Schwer verletzt worden ist ein Motorradfahrer am Samstag, gegen 17.30 Uhr. Laut Polizeibericht wollte der Mann auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Ehingen und Heuberg in einer Rechtskurve ein vor ihm fahrendes Auto überholen. Während dieses Manövers kam er wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Straße ab.

    Auf der angrenzenden Wiese fuhr der Mann daraufhin parallel zu dem Pkw entlang, bis ein Feldweg seinen Weg kreuzte. Als er über diesen fuhr, schanzte er über den dazugehörigen Graben und kam nach circa zehn Metern Flug wieder auf der Fahrbahn auf.

    Dabei stürzte er jedoch und schlitterte mehrere Meter die Straße entlang. Er verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zu einem Kontakt zwischen dem Motorrad und dem Pkw kam es nicht. (AZ)

