Motorrad-Familientour endet für den Vater im Krankenhaus

Ein Familienausflug mit Motorrädern endete am Donnerstag für einen Beteiligten im Krankenhaus. Das teilt die Polizei Nördlingen mit. Ein 71-Jähriger machte mit seinen beiden Söhnen eine Motorradausfahrt. Auf der Ortsverbindungsstraße Herkheim in Richtung Hohlheim legte sich der Mann zu weit in die Rechtskurve und blieb mit dem Motorblock an der Fahrbahn hängen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Der Mann wurde mit dem Verdacht auf eine Hüftfraktur in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (AZ)

