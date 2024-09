Misslungener Start eines Motorseglers geht glimpflich aus

Ein 64-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag mit seinem Motorsegler auf dem Flugplatz in Nördlingen abgestürzt und leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht startete der Mann am Sonntag, kurz nach 14 Uhr, seinen Motorsegler Richtung Westen. Kurz nach dem Start geriet er in eine Windböe, wodurch das Flugzeug außer Kontrolle geriet und abstürzte. Der Motorsegler setzte neben der Start- und Landebahn auf. Dabei wurde der 64-Jährige leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht nötig. Bei der Überprüfung des Motorseglers konnte festgestellt werden, dass der Propeller in der falschen Einstellung blockiert war, weshalb beim Start wohl die Drehzahl zu niedrig war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (AZ)