AWV-Verbandsversammlung: Müllgebühren bleiben stabil trotz negativem Jahresergebnis

Nach einer schlechten Nachricht im vergangenen Jahr gibt es diesmal eine gute zu vermelden: Die Müllgebühren werden vorerst nicht teurer. Die Zahlen des Jahresabschlusses zeigten jetzt aber, dass die Erhöhung im vergangenen Jahr nötig war, so Werkleiterin Emma Christa bei der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbands Nordschwaben (AWV) am Mittwoch in Nördlingen. Denn das Jahresergebnis 2023 ist, im Vergleich zum Vorjahr, mit einem dicken Minus versehen: -618.399 Euro. Für die Bürger gibt es an den großen Recyclinghöfen ein neues Angebot.

