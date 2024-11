Oettinger Wintermarkt am 24. November: Ein musikalisches Einkaufserlebnis

In Oettingen findet am Sonntag, 24. November, unter dem Motto „Musik liegt in der Luft“ der Oettinger Wintermarkt statt. Die Geschäfte haben von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Das besondere Highlight des Wintermarktes sind die musikalischen Darbietungen verschiedener Musikgruppen, die in den Geschäften auftreten und mit stimmungsvoller Musik für ein festliches Ambiente sorgen. In den Schaufenstern der Oettinger Geschäfte werden kunstvolle Krippen ausgestellt. Diese traditionellen und liebevoll gestalteten Krippen versetzen die Besucher in weihnachtliche Vorfreude und laden zu einem gemütlichen Spaziergang durch die Innenstadt ein. Auf dem Flohmarkt in der Königsstraße können Besucher nach besonderen Schnäppchen und Raritäten stöbern Der Waldkindergarten wird köstlichen Kaffee und selbstgemachten Kuchen anbieten. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher gibt es ein Kinderkarussell. (AZ)

