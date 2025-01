Mutter versuchte, ihre Tochter zu töten: Deshalb wird sie jetzt freigesprochen

Sie hat versucht, ihr eigenes Kind zu töten – dennoch wurde eine 34 Jahre alte Frau am Donnerstag von der Ersten Schwurgerichtskammer am Landgericht Ellwangen freigesprochen. Allerdings muss die Mutter auf unabsehbare Zeit in eine Psychiatrie. Den Tatbestand der schweren Körperverletzung sah das Gericht als erwiesen an, vom Vorwurf des versuchten Mordes rückte es ab, weil die Frau freiwillig von ihrem Vorhaben, ihr Kind zu töten, zurückgetreten sei. Mit dem Urteil folgte das Gericht dem Antrag des Staatsanwalts, während der Verteidiger gefordert hatte, auf die Einweisung in die Psychiatrie zu verzichten.

