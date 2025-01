Mercedes brennt: Kripo bittet um Hinweise

Ein Mercedes Citan hat in der Nacht zum Freitag in Neresheim gebrannt. Wie die Polizei berichtet, ging die Meldung gegen 2.40 Uhr beim Polizeipräsidium Aalen ein. Das Fahrzeug wurde von der Freiwlligen Feuerwehr Neresheim, die mit drei Fahrzeugen und 28 Wehrleuten vor Ort kam, gelöscht. Dennoch entstand an dem Wagen ein Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Wahrnehmungen nimmt das Kriminalkommissariat Aalen unter Telefon 07361/5800 entgegen. (AZ)