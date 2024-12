Unfall-Auto steht auf der Staatsstraße – aber es ist kein Fahrer da

Der Polizei ist am Samstag gegen 19.15 Uhr durch Zeugen ein verunfallter Pkw auf der Staatsstraße 2248 zwischen Wassertrüdingen und Lentersheim mitgeteilt worden. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich nach Angaben der Beamten keinerlei Personen am Pkw. Der in Ehingen wohnhafte Halter wurde deswegen von der Polizei aufgesucht. Dieser gab an, nicht mit seinem Pkw unterwegs gewesen zu sein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seien keine weiteren Maßnahmen gegen den Halter eingeleitet worden. Weitere Ermittlungen folgen. (AZ)

