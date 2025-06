Kinderärztin Dr. Marion Wiedemann-Volk findet Nachfolger für ihre Praxis in Oettingen

Aufatmen in Oettingen: Nach fünfeinhalbjähriger Suche hat Kinderärztin Dr. Marion Wiedemann-Volk einen Nachfolger für ihre Kinderarztpraxis gefunden. Wie die Ärztin auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sei der Interessent auf sie zugekommen.

So werde dieser ihre Praxis zum 1. Oktober übernehmen. Um ihm den Übergang zu erleichtern, wird Dr. Wiedemann-Volk noch ein halbes Jahr als angestellte Ärztin mitarbeiten. Seit etwa 40 Jahren ist sie Kinderärztin in Oettingen. Eigentlich wollte sie schon vor fünf Jahren in den Ruhestand gehen. Über zahlreiche Kanäle hatte die Ärztin jahrelang nach jemandem gesucht, der ihre Praxis übernehmen kann. So hatte sie sich etwa bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) gemeldet, beim Berufsverband eine Anzeige geschaltet, diese immer wieder erneuert, eine kommerzielle Praxisvermittlung eingeschaltet und alle Kinderkliniken im Kreis angeschrieben. Auch Privatpersonen hatten sich an der Suche beteiligt. Bewerber habe es zwar immer wieder gegeben, es sei aber immer wieder am Standort Oettingen gescheitert, erläuterte die Ärztin im vergangenen Jahr.

Zwischen 800 und 900 Kinder werden in Oettinger Praxis betreut

Nun habe sich ein Arzt gefunden, der im Moment mit seiner Familie in Ansbach lebe, sagt Wiedemann-Volk. Um wen es sich es sich handle, werde man bekannt geben, wenn er die Ernennungsurkunde der KV überreicht bekommen habe. In der Praxis werden zwischen 800 und 900 kleine Patientinnen und Patienten betreut.