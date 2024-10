Streit in Diskothek endet mit Faustschlag

In Nördlingen ist am Samstag ein Streit in einer Diskothek eskaliert. Gegen 3.30 Uhr kam es zwischen einem 32- und 33- Jährigen auf der Tanzfläche in einer Diskothek in der Bürgermeister-Reiger-Str. in Nördlingen zu einer Auseinandersetzung. Die Situation eskalierte, als der 32-Jährige seinem seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Dieser verletzte sich laut Polizei leicht. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diskothek Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Faustschlag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis