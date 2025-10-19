Nahwärme für 140 Haushalte: Das ist der aktuelle Stand in Oettingen

Die Zielmarke der Nahwärme Oettingen Nord (NOeN) für eine Wärmelieferung an aktuell 140 Hausanschlüsse zur Heizperiode in einem Jahr bleibt unverändert, stellte Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Obermeyer klar. Er referierte in der vergangenen Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses des Oettinger Stadtrates über den Sachstand zum Nahwärmeprojekt. Demnächst soll der Bau beginnen.

Ein für Bürgermeister Thomas Heydecker „fast gewohntes Bild“ bot sich im Sitzungssaal des Rathauses, den ehemaligen Stadtbaumeister Klaus Obermeyer an seiner Seite zu haben. Obermeyer war 20 Jahre Stadtbaumeister und übergab vor fünf Jahren das Amt an Stefan Mayer, der neben ihm in der Sitzung war. Die Planungen schreiten gut voran, resümierte Obermeyer für das Nahwärmeprojekt. Die Machbarkeitsstudie soll Ende des Monats fertiggestellt sein und die darin beinhaltete Netzplanung stellte er vor.

Nahwärmeversorgung für 140 Haushalt in Oettingen und Ortsteilen

140 Hausanschlüsse seien geplant, dazu kommen noch die Evangelische Kindertagesstätte und die Johannes-Heime. Das Versorgungsgebiet erstreckt sich vom Schloßbuck bis nach Siegenhofen, das Heizhaus soll am Schießwasen erstellt werden. Eine baufällige Scheune wird dafür abgebrochen. Zwei Hauptleitungen nach Norden und nach Süden werden verlegt und deren mit etlichen Hindernissen versehene Trassenführung erläuterte Obermeyer ausführlich. 7,6 Kilometer Wärmeleitung werden verlegt, davon 1800 Meter auf Privatgrund und knapp sechs Kilometer auf öffentlichem Grund.

Im engen Austausch mit dem Stadtbauamt sei die Nahwärmegesellschaft bezüglich der Oberflächenwiederherstellung. Eine Koordinierung mit Glasfaserverlegung sei möglich, jedoch werde zur Überwachung der Wärmeversorgung ein eigenes Netz mit verlegt. Die Heizkapazität ist auf das bisherige Interesse der 140 Hausanschlüsse ausgelegt, einzelne weitere Anwesen könnten noch mit angeschlossen werden, sagte Obermeyer. Das Nahwärmeprojekt wird ehrenamtlich umgesetzt und dafür sprach Bürgermeister Heydecker seinen Dank aus. Er wies darauf hin, dass die fossilen Brennstoffe Öl und Gas in den kommenden Jahren enorme Preissteigerungen erfahren werden. Der Baubeginn für die Verlegung der Wärmeleitungen sei für Frühjahr kommenden Jahres fest eingeplant, sofern die Fördergeber mitmachen und Bescheide vorliegen, so Klaus Obermeyer. Zur Heizperiode im Winter 2026/2027 soll die Nahwärme bereitgestellt werden, ist erklärtes Ziel, bekräftigte Obermeyer.