Nahwärmenetz in Wassertrüdingen in Betrieb: Es könnte noch weitergehen

Mit dem Slogan „Wassertrüdingen denkt heute schon an morgen“ startete im Frühjahr vergangenen Jahres die Interessensabfrage für ein Nahwärmenetz im süd-östlichen Kernortbereich von Wassertrüdingen. Ursprünglich sollten neu erstellte Wohnungen an der Brauhausstraße mit Nahwärme versorgt werden und das Konzept hierfür wurde im März 2024 dem Bauausschuss vorgestellt. Die Nachfrage nach zentraler Nahwärmeversorgung auf dieser Trasse und in den angrenzenden Nebenstraßen verlief durchaus positiv und dann, so erinnert sich Firmenchef Martin Stark, ging es Schlag auf Schlag.

