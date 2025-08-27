Icon Menü
Nahwärmenetz in Wassertrüdingen: Effiziente Wärmeversorgung für Stadt und Kitas

Wassertrüdingen

Nahwärmenetz in Wassertrüdingen in Betrieb: Es könnte noch weitergehen

Fünf Kilometer Nahwärmeleitungen verlegt, Kitas und städtische Einrichtungen angeschlossen. Was beim Bau der Heizzentrale in Wassertrüdingen gut funktioniert hat.
Von Peter Tippl
    Dicke Leitungen und ausgeklügeltes System bestimmen das Innenleben der Heizzentrale, die (von links) Firmenchef Martin Stark, Stadtbaumeister André Schultz, Projektleiter Werner Schülein und zweiter Bürgermeister Klaus Schülein besichtigten.
    Dicke Leitungen und ausgeklügeltes System bestimmen das Innenleben der Heizzentrale, die (von links) Firmenchef Martin Stark, Stadtbaumeister André Schultz, Projektleiter Werner Schülein und zweiter Bürgermeister Klaus Schülein besichtigten. Foto: Peter Tippl

    Mit dem Slogan „Wassertrüdingen denkt heute schon an morgen“ startete im Frühjahr vergangenen Jahres die Interessensabfrage für ein Nahwärmenetz im süd-östlichen Kernortbereich von Wassertrüdingen. Ursprünglich sollten neu erstellte Wohnungen an der Brauhausstraße mit Nahwärme versorgt werden und das Konzept hierfür wurde im März 2024 dem Bauausschuss vorgestellt. Die Nachfrage nach zentraler Nahwärmeversorgung auf dieser Trasse und in den angrenzenden Nebenstraßen verlief durchaus positiv und dann, so erinnert sich Firmenchef Martin Stark, ging es Schlag auf Schlag.

