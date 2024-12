Millionen-Projekt in Baldingen: Hier sollen mehr Kita-Plätze entstehen

27 Krippenkinder besuchen derzeit die Kindertagesstätte „Naseweis“ in Baldingen. Doch im eigentlichen Gebäude ist gar kein Platz mehr für all die Buben und Mädchen. Eine Krippengruppe wird deshalb aktuell in einem Container betreut, der wiederum auf dem Sportplatz der Grundschule steht. Die Stadt Nördlingen wollte die Kita schon länger erweitern, zumal der Bedarf der Eltern noch weit größer wäre. Doch erst jetzt gelang es, eine Lösung zu finden. Und zwar eine, über die Kita-Leiterin Veronika Stoller sehr glücklich ist.

Martina Bachmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baldingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kita Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis