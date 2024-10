Trotz Nebel: Van überholt, kollidiert und flüchtet

Ein VW-Transporter hat bei einem waghalsigen Überholmanöver im Nebel am Montagmorgen ein entgegenkommendes Auto auf der Bundesstraße zwischen Oettingen und Nördlingen beschädigt. Wie die Polizei berichtet, befuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem Mercedes die Bundesstraße aus Nördlingen kommend in Richtung Oettingen.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte Nebel mit einer Sichtweite von etwa 50 Metern. Zur gleichen Zeit befuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Auto die Strecke in Richtung Nördlingen. Er wurde vom Fahrer eines weißen VW-Transporters überholt, obwohl der Fahrer dieses Fahrzeugs keinerlei Sicht auf den Gegenverkehr hatte. Beim Wiedereinscheren kam es schließlich zum Zusammenstoß zwischen dem entgegenkommenden Auto der 57-Jährigen und dem weißen Transporter. Das Auto der 57-Jährigen wurde hierbei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrfähig war. Die Frau wurde nicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ermittlungen ergaben, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen weißen VW, Transporter/Multivan, Typ T6 gehandelt hat. Dieser müsste linksseitig beschädigt sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)