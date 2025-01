Die Rieser Nachrichten per WhatsApp: So sind Sie dabei

Vielleicht lesen Sie diesen Text gerade im E-Paper unserer Zeitung auf dem Handy oder Tablet, vielleicht halten Sie auch gerade die gedruckte Zeitung am Frühstückstisch in der Hand oder Sie scrollen gerade durch unsere Nachrichten-App „Augsburger Allgemeine News“: Jeden Tag geben wir in der Redaktion unser Bestes, um Sie, liebe Leserinnen und Leser, über alles Wichtige aus Nördlingen und dem Ries zu informieren. Und das tun wir ab jetzt auch auf einem neuen Kanal.

Ab sofort können Sie aktuelle Nachrichten und Eilmeldungen aus der Region über unseren WhatsApp-Kanal bekommen. Manche Rieserinnen und Rieser erinnern sich vielleicht: vor einigen Jahren haben wir bereits per WhatsApp informiert. Mit dem Kanal dürfen wir Sie nun auch auf diesem Weg wieder mit Nachrichten versorgen.

WhatsApp-Kanal: Alle Nachrichten aus Nördlingen, Oettingen und Umgebung

Unter www.azol.de/whatsappries können Sie unseren Kanal abonnieren. Jeden Abend erhalten Sie gebündelt die wichtigsten Nachrichten des Tages auf Ihr Handy. Zudem informieren wir über wichtige Informationen, etwa zu Straßensperrungen, per Eilmeldung. Wenn Sie WhatsApp bereits installiert haben, gelangen Sie über den Link direkt zum Kanal und können diesen abonnieren. Klicken Sie dann rechts oben auf die Glocke, um die Benachrichtigungen zu aktivieren.

Durch die Anmeldung und unseren Dienst entstehen Ihnen keine Kosten. Der WhatsApp-Kanal funktioniert dabei völlig anonym, das heißt, wir haben keinerlei Zugriff auf Ihre Kontaktdaten. Sie können uns auch keine Nachrichten über diesen Kanal senden, aber mit einem Emoji darauf reagieren. Sie können den Kanal jederzeit wieder verlassen, indem sie „nicht mehr abonnieren“ auswählen.

Unser neuer WhatsApp-Service ist längst nicht das einzige soziale Netzwerk, in dem wir aktiv sind. Sie finden uns auch auf Instagram unter @rieser_nachrichten und auf Facebook als Rieser Nachrichten. Dort bieten wir Ihnen die wichtigsten Nachrichten aus unserer Heimat, Bilder und Videos von aktuellen Veranstaltungen sowie spannende Menschen und Geschichten. Folgen Sie uns auch gerne hier, falls Sie es nicht schon tun.