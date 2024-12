Bombenangriff auf Oettingen: Die Minuten des Schreckens dokumentiert

Rechtzeitig vor dem 80. Jahrestag von Oettingens Bombardierung durch alliierte Fliegerverbände in der Mittagsstunde am 23. Februar 1945 hat die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Oettingen eine 90-seitige Gedenkschrift herausgebracht, in welcher der Autor Werner Paa alles Wissenswerte um diese Katastrophe in der Wörnitzstadt kurz vor Ende des 2. Weltkriegs festhält, um diese schrecklichen Geschehnisse vor dem Vergessenwerden zu bewahren.

Diesen Gedanken greift auch Bürgermeister Thomas Heydecker in seinem Grußwort auf, wenn er daran erinnert, „diese Erfahrungen an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben und das Gedenken an die Opfer lebendig zu halten. “Minutiös hat Werner Paa die Geschehnisse an diesem Kriegstag und in den folgenden Tagen und Wochen recherchiert, Zeitungs- und Erlebnisberichte von Zeitzeugen ausgewertet, bisher unbekannte Protokolle von inzwischen zugänglichen Kriegsarchiven berücksichtigt und sogar die Chronik der Evangelischen Kirchengemeinde von St. Jakob bemüht und den mehrseitigen Erlebnisbericht des seinerzeitigen Dekans Friedrich Felsenstein im Wortlaut übernommen.

Fotos dokumentieren Schäden und Verwüstungen Oettingens nach Bombardierung

Zahlreiche – trotz Verbots gemachte! – Bilder des damaligen Oettinger Fotografen Josef Fischer, die heute original im Heimatmuseum liegen, verdeutlichen die unglaublichen Schäden und Verwüstungen, besonders in der unteren Vorstadt. Kein Haus in der Schützenstraße war verschont geblieben. 199 Menschen hatten ihr Leben verloren und mussten in kürzester Zeit beerdigt werden. Alle diese Toten dieses denkwürdigen Ereignisses bekommen im Buch namentlich ihren Platz und sollen so die nachfolgenden Generationen zum Frieden mahnen.

Gut gegliedert geht die Gedenkschrift beispielsweise auch auf „die militärische Lage Anfang 1945“ und „eine Dollarnote und ihre Geschichte“ ein mit höchst lesenswerten Erkenntnissen .Die Bücher sind im Verkehrsamt Oettingen und im Heimatmuseum erhältlich.