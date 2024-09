Integration und Jugendförderung in Oettingen: Neue Ansätze in Ausschusssitzung diskutiert

Die Stadt Oettingen zeichnet sich schon von Beginn der Migrationsbewegung an durch viel ehrenamtliches Engagement aus, den Flüchtlingsfamilien und Asylbewerbern ihr Leben so gut es geht einigermaßen erträglich zu gestalten. Dies wäre nicht ohne freiwillige Helferinnen und Helfer möglich.

Doch dieser Einsatz stößt mittlerweile an seine Grenzen. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, Familien und Senioren machte dies Quartiersmanagerin Ute Küper deutlich. Neuankömmlinge würden sich inzwischen mitunter schwer tun, Fuß zu fassen und Kontakte zu den Menschen vor Ort zu knüpfen, weil es nicht genügend Ehrenamtliche gebe, die sie dabei unterstützten. Sie würde sich auf diesem Gebiet mehr Personal lwünschen.

Bürgermeister Heydecker lobt freiwilliges Engagement

Bürgermeister Thomas Heydecker lobte das Wirken der freiwilligen Unterstützer innerhalb der Kommune, kritisierte gleichzeitig aber den Staat, der zu wenig unternehme, um die Integrationsarbeit zu fördern. Sich allein auf die Ehrenamtlichen zu verlassen, gehe auf Dauer nicht. Deshalb plädiere er dafür, neben den freiwilligen Unterstützern auch hauptamtliches Personal zur Verfügung zu stellen.

Ute Küper möchte sich in ihrer Tätigkeit zudem den Jugendlichen mehr widmen und versuchen, die Jugendarbeit in der Kommune mehr in den Fokus zu rücken. Eine Idee wäre, im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt“ einen Arbeitskreis Jugend ins Leben zu rufen und dort Vorschläge zu entwickeln, die auf die Jugend zugeschnitten seien. „Wir sollten uns die Frage stellen, wo wir die jungen Menschen abholen können“, betonte Küper. Für das kommende Frühjahr kündigte sie eine weitere Jugendbürgerversammlung an .Gerne würde sie darüber hinaus sehen, wenn sich Bürgerinnen und Bürger, die Spaß mit dem PC oder dem Smartphone haben, zu Digitallotsen ausbilden ließen und dann beispielsweise die Senioren im Umgang mit den modernen Kommunikationsmitteln unterstützten.

Aufgaben des Seniorenbeirats sollen erweitert werden

Beschlossen hat der Ausschuss, die Aufgaben des Seniorenbeirates zu erweitern. So soll künftig der Bereich Inklusion mit aufgenommen werden.

Nichts einzuwenden hatte das Gremium gegen eine künftige Untervermietung des Oettinger Jugendzentrums für Tanzunterricht.

Zu Beginn der Sitzung hatten der Schulleiter des Albrecht-Ernst-Gymnasiums, Christian Heinz, und die Leiterin der Montessori-Schule, Katharina Hiller, aus ihren Bildungseinrichtungen berichtet . Heinz verwies unter anderem auf die Teilnahme des AEG an einen Schulversuch, bei dem die Schülerinnen und Schüler der Klassen acht bis elf ein technisches Gerät, sprich ein Tablet, bekämen. Unabhängig davon vertrete er die Auffassung, dass in den Schulen „nicht alles durch digitalisiert werden sollte“. Die Lehrerversorgung am AEG sei derzeit gut. Im jetzt gestarteten neuen Schuljahr seien 102 neue Schüler dazugekommen. Für die Zukunft wünsche er sich eine Anzahl zwischen 950 und 980. „Die 1000-er-Marke streben wir gar nicht an.“

Katharina Hiller erläuterte dem Ausschuss die Besonderheiten ihrer Schule, in der momentan 115 junge Menschen unterrichtet würden. Täglich würde der Lernfortschritt reflektiert. Nach der neunten Klasse gingen die Jugendlichen in den Beruf.