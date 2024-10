6500 bis 7100 Euro pro Quadratmeter sollen die Wohnungen im geplanten Egerviertel kosten. Die Preise sorgen für Gesprächsstoff. Doch nicht nur auf dem ehemaligen Ankerareal entsteht neuer Wohnraum. Auch an vielen anderen Stellen wird in Nördlingen derzeit gebaut. Was entsteht an welcher Stelle und wie teuer wird es für Interessenten werden?

