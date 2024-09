Das sind die neuen Riesbürger Ortsvorsteher

Der im Juni neu gewählte Gemeinderat ist in Riesbürg zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Von Bürgermeister Willibald Freihart wurde das Gremium per Handschlag „verpflichtet“, wie es die Gemeindeordnung in Baden-Württemberg vorsieht. In Bayern müssen die Rätinnen und Räte bekanntlich vor ihrem Amtsantritt einen Eid leisten. Dem zehnköpfigen Rat gehören fünf neue Mitglieder an.

