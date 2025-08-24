Deshalb steht jetzt ein Holzturm in Ziswingen

Fährt man von Möttingen nach Ziswingen, sieht man ihn schon von Weitem: Direkt am Eingang des Mönchsdegginger Ortsteils steht seit einigen Tagen ein neuer Holzturm, eingerüstet und mit Bannern der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) versehen. In der Gemeinde selbst und auch bei der DLRG sind bereits einige Anfragen eingegangen, was es damit auf sich hat. „Da waren schon einige in oder ob es in naher Zukunft als Ersatz für das Almarin einen Badesee in der Gemeinde gäbe und dies bereits der Wachturm dazu sei.“ Tatsächlich ist der Holzturm Vorbote eines größeren Bauprojekts der DLRG in Ziswingen. In naher Zukunft soll dort ein Katastrophenschutzzentrum mit Fahrzeughalle, Schulungsräumen und Ausbildungsgelände entstehen.

Die DLRG Mönchsdeggingen führt im öffentlich-rechtlichen Auftrag die Wasserrettung im Landkreis Donau-Ries aus. In den vergangenen Jahren hat sie sich zu einer hochspezialisierten Katastrophenschutzeinheit entwickelt, die deutschlandweit im Einsatz ist. Im Ernstfall können mehr als 40 Einsatzkräfte, darunter 20 Strömungsretter, Evakuierungsspezialisten, Luftretter Hochwasser, Taucher, Bootsführer, Rettungssanitäter und weitere spezialisierte Einsatzkräfte innerhalb kurzer Zeit ausrücken, so eine Pressemitteilung der DLRG. Seit Jahren sitzen die Mönchsdegginger Retter aber auf dem Trockenen. Fahrzeuge und Ausrüstung sind teilweise über den ganzen Landkreis Donau-Ries verteilt, untergestellt bei Privatpersonen oder im Mönchsdegginger Feuerwehrhaus. Diesen Standort muss die bald DLRG räumen. Nach Einsätzen reinigen die Helfer ihre Ausrüstung meist bei sich zu Hause. Durch den Neubau soll das bald der Vergangenheit angehören.

Großes Bauprojekt der DLRG Mönchsdeggingen

Die Finanzierung der Einsatzfahrzeuge und der Ausrüstung erfolgt im Freistaat überwiegend über das Bayerische Rettungsdienstgesetz (BayRDG). Gebäude oder Unterbringungsmöglichkeiten werden darüber nicht finanziert. Die Hilfsorganisationen müssen diese selbst aus Eigenmitteln unterhalten. Für die DLRG Mönchsdeggingen ist der Bau eines Einsatzzentrums ein finanzieller Kraftakt. Der Ortsverband verfügt nur über geringe Eigenmittel. Große Teile des Baus sollen durch Eigenleistungen von Mitgliedern erbracht werden. „Dennoch dürfen wir uns über Zuschüsse vom Bundesverband der DLRG, aus den EU-Leader-Mitteln und aus Jugendfördermitteln freuen“, erklärt Bergdolt. So sei beispielsweiße der neue Turm mit Fördermitteln der lokalen Aktionsgruppe „LAG Monheimer Alb-Altmühl Jura e.V.“ gefördert worden. Zimmerer-Azubis und Berufsschüler der Donauwörther Berufsschule waren an der Fertigstellung des Turms im Rahmen eines Projekts ebenfalls intensiv beteiligt.

In naher Zukunft soll der Turm keinen neuen Badesee überwachen, er soll den Strömungs- und Luftrettern der DLRG als Übungsobjekt, zum Beispiel für Übungen von Evakuierungsmaßnahmen aus überfluteten Siedlungen, dienen. In den vergangenen Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass insbesondere die Evakuierung von älteren Menschen und Pflegepatienten aus den Obergeschossen bei überfluteten Straßen übungsintensiv ist. Dazu soll der Turm auch anderen DLRG-Einheiten zur Verfügung stehen. Läuft alles nach Plan, ist in diesem Jahr noch Baubeginn für eine Fahrzeughalle mit Stellplätzen und Umkleideräumen. (AZ)