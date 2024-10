Florian Pöppl leitet die Verkehrspolizei in Donauwörth

Kriminalhauptkommissar Florian Pöppl hat am Dienstag kommissarisch das Amt des Dienststellenleiters der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth übernommen. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. Pöppl befindet sich aktuell im Auswahlverfahren für den höheren Polizeivollzugsdienst.

Der langjährige Leiter der Verkehrspolizei Donauwörth, Erster Polizeihauptkommissar außer Dienst Ludwig Zausinger, ist am 30. April in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Polizeihauptkommissar Marco Oberfrank übernahm kommissarisch die Dienststellenleitung. Florian Pöppl ist 35 Jahre alt und stammt aus dem Landkreis München. Er begann seinen polizeilichen Werdegang im Jahr 2008 mit der Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst und absolvierte anschließend im Jahr 2014 erfolgreich die Ausbildung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst.

Es folgten zahlreiche Tätigkeiten im Bayerischen Landeskriminalamt, unter anderem in der Kinder- und Jugendkriminalität sowie im Bereich Staatsschutz. Vizepräsident Michael Riederer begrüßte Florian Pöppl am Dienstag an seinem zukünftigen Tätigkeitsbereich. (AZ)